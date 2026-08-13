PM mantém Comando Móvel por prazo indeterminado na Asa Norte

Invasões, roubos e homicídio. Nos últimos 15 dias, pessoas em situação de rua estiveram no centro de uma sequência de episódios violentos na região central de Brasília. Na Asa Norte, onde um zelador de 53 anos foi brutalmente espancado durante o trabalho, a presença das forças de segurança foi ampliada. Apesar da queda de 41% nos índices criminais da região, o reforço foi mantido.

A operação Escudo, da Polícia Militar, instalou um Comando Móvel na 907 Norte para ampliar a coordenação das equipes e reduzir o tempo de resposta às ocorrências. A previsão inicial era de que o ônibus da corporação permanecesse na área por 30 dias. Agora, não há prazo para a retirada.

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Na primeira semana da operação, a PM prendeu autores de furto e promoveu uma ação em uma área de ocupação irregular dominada por estruturas improvisadas utilizadas por pessoas em situação de rua. Com o apoio das equipes da Secretaria DF Legal, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), a PM desobstruiu e reorganizou a área pública. Um homem com extensa ficha criminal por diversos delitos, entre eles furtos, foi preso.

A PM destaca a importância da participação da comunidade no êxito da operação. Informações e denúncias podem ser feitas pelo número 190, pelo contato direto com o batalhão responsável ou pela Rede de Vizinhos Protegidos.



Queda

Um balanço parcial produzido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) apontou queda significativa nos índices criminais na Asa Norte nos primeiros 11 dias de agosto de 2026. Nesse período, a região registrou 63 crimes monitorados, contra 106 no mesmo período de 2025 — uma redução de 41%. Os números representam as ações de combate à criminalidade desempenhadas pela 2ª Delegacia de Polícia e Polícia Militar.

Os crimes contra o patrimônio foram os que apresentaram maior redução. Os registros de furto caíram de 90 para 53 ocorrências. Entre os furtos, destacam-se o recuo expressivo em modalidades que impactam a população e o comércio da região. Furtos em estabelecimentos comerciais caíram em 70%, enquanto os ocorridos no interior de veículos tiveram baixa de 50%.

Também houve queda acentuada nos furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia: passaram de oito para uma ocorrência, o equivalente a uma redução de 88%.