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Traficante usava casa com ‘torre de vigilância’ para monitorar polícia no DF

Policiais da 30ª Delegacia de Polícia prenderam o suspeito e apreenderam dezenas de porções de drogas

Drogas apreendidas pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Drogas apreendidas pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (13/8), um homem suspeito de manter um ponto de venda de drogas em uma casa de três andares na Vila do Boa, em São Sebastião.

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Segundo o delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o último pavimento do imóvel, totalmente revestido de vidro blindex, funcionava como uma espécie de posto de observação. A posição permitia ao suspeito acompanhar a movimentação na região e perceber a aproximação de pessoas e viaturas.

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Os policiais também encontraram rádios comunicadores e um sistema com várias câmeras de segurança.

Na residência, foram apreendidas dezenas de porções de crack, além de maconha e cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, rádios comunicadores, um binóculo, celulares e dinheiro em espécie.

O imóvel ficava próximo a um campo de futebol frequentado por crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas com aumento de pena previsto para casos em que a atividade ocorre nas proximidades de local destinado à prática esportiva.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 13/08/2026 21:18
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