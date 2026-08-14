Carga de madeira escondia cerca de 300 kg de maconha na Ponte Alta - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante com cerca de 300 kg de maconha escondidos em uma carga de aproximadamente uma tonelada de madeira após serem abordados na região da Ponte Alta. A droga era transportada em um caminhão e estava ocultada entre o material, em uma tentativa de dificultar a localização do entorpecente.

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A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (13/8), durante uma ação integrada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As equipes do Grupo Tático Ambiental (GTA), GTOP 22, GTOP 29, GTOP 37 e Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) localizaram o caminhão e fizeram o descarregamento da madeira para verificar o conteúdo da carga.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram a grande quantidade de maconha escondida entre a madeira. Ao todo, foram apreendidos, aproximadamente, 300 kg do entorpecente, além de dois veículos e o caminhão utilizado no transporte da carga.

A dupla foi autuada e encaminhada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde o caso foi registrado. A ocorrência será investigada para identificar a origem da droga, o destino da carga e uma possível participação de outros envolvidos no esquema de tráfico.