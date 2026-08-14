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INCÊNDIO

Caminhão pega fogo na Epia Norte e três ocupantes saem ilesos; veja vídeo

Motorista e dois passageiros estavam no veículo quando as chamas começaram; ninguém precisou ser levado ao hospital

Caminhão pega fogo na EPIA Norte, próximo ao Taquari - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Caminhão pega fogo na EPIA Norte, próximo ao Taquari - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão VW 35.300 pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (14/8), na EPIA Norte, próximo ao Setor Habitacional Taquari. O motorista e dois passageiros estavam no veículo no momento do incêndio, mas conseguiram sair antes que as chamas se alastrassem.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 4h24 e encaminhou quatro viaturas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o caminhão em chamas. Para garantir a segurança durante o trabalho, a via foi bloqueada e o combate ao incêndio foi feito com linhas de mangueiras pressurizadas com água.

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Caminhão pega fogo na EPIA Norte, próximo ao Taguari
Caminhão pega fogo na EPIA Norte, próximo ao Taguari (foto: CBMDF/Divulgação)

Após o controle das chamas, os três ocupantes passaram por avaliação das equipes de socorro. Nenhum deles apresentou necessidade de ser transportado para uma unidade de saúde.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também foi acionado e ficou responsável pelo local após o atendimento da ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/08/2026 08:44
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