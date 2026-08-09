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PMDF e de Goiás prendem dois e recuperam cinco armas e R$ 21 mil em espécie

Operação integrada entre as polícias do DF e de Goiás apreendeu 114 munições e prendeu dois homens no sábado. Carro tinha registro de apropriação indébita

Operação ocorreu no Gama na noite desse sábado (8) - (crédito: Divulgação/PMDF)
Operação ocorreu no Gama na noite desse sábado (8) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação integrada entre as polícias militares do Distrito Federal (PMDF) e de Goiás (PMGO) resultou na apreensão de cinco armas de fogo, 114 munições, R$ 21.340,00 em espécie e na recuperação de um veículo. A abordagem ocorreu no sábado (8/8), na região do Gama.

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A intervenção foi realizada após o cruzamento de dados entre os serviços de inteligência das duas corporações, mobilizando equipes do Batalhão de Polícia de Choque (Patamo/BPChoque) e da Rotam/PMGO. As equipes localizaram o automóvel, que possuía registro por apropriação indébita e outros crimes no estado do Tocantins, e realizaram a abordagem.

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Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre .32, dois revólveres calibre .38, uma pistola Pieper Patent calibre 6,35 mm, uma pistola Taurus PT 58 HC calibre .380, além de cartuchos de munição de calibres diversos e a quantia em dinheiro.

Dois homens foram detidos na ação e encaminhados, com o veículo e os materiais apreendidos, à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para o registro da ocorrência.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/08/2026 17:53
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