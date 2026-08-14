Colisão entre dois carros deixa três pessoas feridas na DF-130, em Planaltina

Beatriz Ocké*—Dois veículos colidiram na manhã desta sexta-feira (14/8), por volta das 8h, na DF- 130, núcleo rural de Planaltina (DF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência às 8h53 para realizar o atendimento das vítimas. O acidente deixou três pessoas feridas e demandou cinco viaturas de socorro e um helicóptero de resgate.
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No local do acidente, os bombeiros identificaram a colisão entre os veículos, um VW Saveiro e um Fiat Strada. Imediatamente, a equipe deu início aos procedimentos de controle de riscos e atendimento protocolar de trauma das vítimas.
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Segundo a corporação, uma das vítimas foi encontrada presa às ferragens de um dos veículos. Essa foi desencarcerada pela equipe e teve que ser transportada de helicóptero ao hospital próximo. Outras duas vítimas, sendo um delas uma criança, também foram avaliadas e encaminhadas à unidade hospitalar, conscientes.
Durante o atendimento, duas vias tiveram que ser interditadas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela administração do local. As causas que resultaram na batida ainda são desconhecidas.
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