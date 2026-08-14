Desemprego no DF atinge 6,5%, menor taxa da história; veja os dados

O Distrito Federal registrou uma taxa de desocupação de 6,5% no segundo trimestre de 2026, alcançando o menor índice da série histórica. O número de pessoas desocupadas foi de 109 mil, uma queda de 25,4% em relação ao mesmo trimestre de 2025.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os dados fazem parte da PNAD Contínua Trimestral para o segundo trimestre de 2026, divulgada neste sexta-feira (14/8), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No período, a população ocupada foi estimada em 1,57 milhão de pessoas. O nível da ocupação, que mede a proporção de ocupados entre a população com 14 anos ou mais, ficou em 62,8%.
Leia Mais
-
Desocupação renova menor nível da série histórica no 3º trimestre, aponta IBGE
-
Desemprego no Brasil cai ao menor nível da série histórica
-
DF impulsiona e responde por 30% dos empregos formais no Centro-Oeste
Distribuição dos trabalhadores
O maior contingente de ocupados estava no setor privado, com 779 mil pessoas, o que representa 49,7% do total. O setor público empregava 338 mil trabalhadores (21,6%), enquanto 282 mil atuavam por conta própria (18,0%).
Entre os empregados do setor privado, a maioria possuía carteira de trabalho assinada, somando 581 mil pessoas ou 74,6% do grupo. Já entre os trabalhadores domésticos, a maior parte (60,7%) não tinha carteira assinada.
Saiba Mais
- Cidades DF Carga de madeira escondia cerca de 300 kg de maconha na Ponte Alta
- Cidades DF Presa por aplicar golpes de loja falsa de celular era estudante de Direito
- Cidades DF Polícia prende casal suspeito de dar golpes com falsa loja de celulares
- Cidades DF Caminhão pega fogo na Epia Norte e três ocupantes saem ilesos; veja vídeo
- Cidades DF Ceilândia e Lago Norte ficam sem energia nesta sexta-feira
- Cidades DF Já pensou em ser calceteiro? Vaga paga R$ 3,4 mil na Asa Sul
O número de trabalhadores domésticos com carteira assinada chegou a 33 mil, uma alta de 40,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o contingente sem carteira, de 51 mil pessoas, apresentou queda de 17,4% na comparação com o trimestre anterior.
Setores e informalidade
Os principais grupamentos de atividades que concentravam trabalhadores eram:
-
Administração pública, defesa e educação: 448 mil pessoas;
-
Informação, comunicação e atividades financeiras: 388 mil pessoas;
-
Comércio e reparação de veículos: 249 mil pessoas.
A taxa de informalidade no Distrito Federal foi de 28,7%, correspondendo a 450 mil trabalhadores. Este é o segundo menor índice do país, superior apenas ao de Santa Catarina (25,4%). Os maiores grupos de informais eram de empregados do setor privado sem carteira (197 mil) e trabalhadores por conta própria sem CNPJ (184 mil).
O levantamento também identificou 16 mil pessoas desalentadas, que são aquelas que não buscaram trabalho por diversos motivos, como falta de experiência ou de oportunidades na localidade.
O rendimento médio mensal no DF foi de R$ 6.171, mantendo-se como o maior do país, apesar de registrar uma queda de 9,5% em relação ao trimestre anterior.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.