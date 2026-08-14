Dia do Solteiro: saiba onde curtir a noite em Brasília neste sábado (15/8)

No Brasil, o Dia do Solteiro é celebrado em 15 de agosto. - (crédito: Reprodução/Pexels )

Brasília é uma das capitais mais favoráveis para quem vive a "solteirice". A combinação entre independência financeira, uma infraestrutura voltada para quem mora sozinho e um mercado cada vez mais adaptado a esse público ajuda a explicar o cenário. Os números refletem bem essa realidade, cerca de 52% dos moradores do Distrito Federal não vivem em nenhum tipo de união conjugal, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se, para algumas pessoas, a solteirice ainda é vista com tristeza, para outras ela representa liberdade, autonomia e novas possibilidades. Celebrado neste sábado (15/8), o Dia do Solteiro se tornou mais uma oportunidade para reunir os amigos, sair de casa ou até conhecer gente nova. Pensando nisso, o Correio preparou uma seleção de bares e casas noturnas que terão programação especial para movimentar a noite na capital.

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Ordinário Bar & Música

Quem procura um clima descontraído encontra no Ordinário Bar uma programação que começa no almoço e segue até a madrugada. Das 12h às 20h, a casa promove happy hour com chopp a partir de R$ 9,95, caipirinhas e Moscow Mule por R$ 14,95, além da tradicional feijoada do Ordi.

A animação fica por conta do pagode de Dudu 7 Coisas e do grupo feminino Sambandona. A entrada é gratuita até as 18h. Segundo o sócio Diogo Lombardi, a proposta é transformar o Dia do Solteiro em uma celebração entre amigos. "Solteirice hoje em dia é sinônimo de curtir com quem a gente gosta, seja a galera de sempre ou a família. O Ordinário está de portas abertas para ser o grande ponto de reunião dessa comemoração."

Serviço

Onde: SBS Quadra 2, Bloco Q, Lojas 5 e 6, Asa Sul

Funcionamento: de 12h ás 02h

Entrada: gratuita até as 18h; depois, a partir de R$ 25

Deboche Bar

O Deboche preparou uma ação para quem quiser estender a comemoração além do fim de semana. Quem pedir o Drink de Solteiro ganha um ingresso para assistir ao filme Apenas Uma Noite nos cinemas de Brasília. As cortesias são válidas de segunda a quarta-feira enquanto o longa permanecer em cartaz (exceto salas especiais e a unidade de Santa Maria).

Serviço

Onde: Asa Norte CLN 201 BL A Loja 61 - Asa Norte

Funcionamento: das 15h à 1h

Entrada: a partir de R$ 10

Complexo Fora do Eixo

Para quem prefere pista cheia e funk carioca, o Complexo Fora do Eixo promete uma das noites mais movimentadas do sábado. A festa reúne DJs até o amanhecer e aposta no clima inspirado no Rio de Janeiro. A programação começa às 21h com Costa e segue com Maia, Kaio Vinicius, Barjud, Wendell Silva, Nyka e Youssef.

Serviço

Onde: SAAN Quadra 1

Funcionamento: a partir das 21h

Entrada: disponíveis pela Sympla (clique aqui).

Oscarito

No SIG, o Oscarito tem para todos os gostos, e aposta em uma combinação de sertanejo, música ao vivo, DJs, transmissão esportiva e gastronomia. A programação começa às 18h com apresentações de Mesô, Willian Dias, Banda Dexcomplica e sets do DJ Primo.

Serviço

Onde: SIG Quadra 1, Lotes 985 a 103

Funcionamento: a partir das 18h

Entrada: R$25 até às 12h | À noite: R$40 antecipado no Sympla | R$50 na hora 18h

Responsa Bar

Reunindo uma programação musical variada neste fim de semana, com shows de brasilidades, pagode e sertanejo, a programação do Responsa Bar começa às 14h30, com Lucas Alves e seu repertório de brasilidades. Às 18h, é a vez de Tonzão, com pagode, seguido pela dupla Ricco e Rony, às 22h, trazendo sertanejo. O DJ Aragon comanda os intervalos.

A casa também oferece happy hour, das 12h às 16h, com chopp, drinks e petiscos.

Serviço

Onde: CLS 202, Bloco A, loja 4, Asa Sul

Funcionamento: de 12h ás 01h

Entrada: 12:00 às 14:00 - Não é cobrada a entrada | 14:00 às 15:00 - R$30 | 15:00 às 17:00 - R$40 | após as 17:00 - R$50,00

Muito além de encontrar um par

Embora o dia do solteiro ainda seja associado unicamente à possibilidade de conhecer alguém, pesquisadores da Simon Fraser University (SFU) apontam que a data ganhou outro significado nos últimos anos e que, quem abraça a solteirice pode estar mais safisfeito com sua própria vida. Para muitos, a comemoração é uma oportunidade de celebrar a independência, fortalecer amizades e aproveitar a cidade sem a pressão de estar em um relacionamento.

Em uma capital onde mais da metade da população vive solteira, opções para isso é o que não falta. Seja para curtir um pagode, dançar até o amanhecer, aproveitar uma feijoada ou apenas reunir os amigos para brindar, o quadradinho promete um sábado de casas cheias com muita animação.