Robbie Williams: diagnóstico de autismo explica "muita coisa" em sua vida

O cantor britânico Robbie Williams, de 52 anos, revelou ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A descoberta ocorre depois de o artista já ter falado publicamente sobre seu diagnóstico de TDAH.
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Williams contou sobre o diagnóstico durante o lançamento da coleção de outono/inverno de sua marca, Hopeium. Segundo o Daily Mail, ele afirmou que a novidade ajudou a explicar alguns de seus comportamentos.
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“Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que eu simplesmente adoro porque explica muita coisa”, disse. Em tom bem-humorado, o cantor acrescentou: “Agora é meu passe livre para sair da prisão. Para todas as coisas estranhas que faço, simplesmente digo: ‘Desculpe, eu sou autista.’”
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O artista também comentou como o TDAH interfere em sua concentração. “Com o TDAH, você consegue se concentrar completamente em algo, 1.000%, mas, com absolutamente todo o resto, simplesmente não consegue. Pergunte aos meus filhos”, afirmou.
Para Williams, a criatividade é uma forma de direcionar esse hiperfoco. “O que me deixa completamente obcecado é criar imagens e fazer coisas engraçadas. Quando estou criando, não estou pensando em mim, porque meu cérebro é incrivelmente criativo”, explicou ao Daily Mail.
Robbie fará um show único no Brasil em 13 de outubro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação, que integra sua turnê atual, marca o retorno do astro ao país após 20 anos.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.