Ainda nem começou, e o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro anuncia obras

Ainda mantendo suspense quanto à atração de encerramento, a organização do 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro confirmou que se trata de um filme local; isso depois de confirmar a sessão da noite de abertura, dia 11 de setembro, justamente com uma produção local: o longa A pele morta,

dos irmãos Bruno Fatumbi Torres e Denise Moraes. Feito em coprodução internacional, A pele morta tem narrativa inciada no Mato Grosso do Sul, e alcança o Paraguai. A trama de road movie mostra um caminhoneiro uruguaio (papel de Cesar Troncoso) convivendo com a auxiliar dele, de origem indígena (Luan Iturve). O projeto foi catapultado pelo falecido diretor Geraldo Moraes, pai dos cineastas.



Outra atração já anunciada para o evento, que contou com recente liberação de verba de R$ 2,7 milhões, pelo GDF, é a série Delegado, conduzida por dois diretores que tiveram filmes exibidos em edições anteriores do Festival de Brasília: Leonardo Lacca e Marcelo Lordello. A série traz novos desafios

para os atores Johnny Massaro, Alice Carvalho, Hermila Guedes e Tânia Maria (o trio feminino que atuou em O agente secreto).

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Três episódios do novo trabalho serão mostrados no dia 12 de setembro, às 18h, no Cine Brasília, em sessão aberta. Outros quatro episódios seguirão inéditos, e em sequência semanal, integrarão programação do Canal Brasil. A série tem produção de Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho. A estreia oficial será no dia 30 de outubro, no Canal Brasil, com distribuição expandida para a Globoplay (Plano Premium).