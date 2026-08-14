DF recebe 1ª Semana Distrital do Alimento Orgânico

A produção agrícola orgânica no DF foi o tema do CB.Agro — parceria do Correio com a TV Brasília — desta sexta-feira (14/8), com o engenheiro agrônomo Tiago Campos. Aos jornalistas Roberto Fonseca e Sibele Negromonte, o mestre em produção orgânica comentou sobre as características e certificados que garantem que o produto foi produzido de forma orgânica, respeitando o meio-ambiente.

De acordo com ele, todo produto orgânico deve possuir uma certificação comprovando a origem sem o uso de defensivos químicos. “Quando um cliente adquire um produto que afirma ser orgânico, ele deve conferir o selo do Produto Orgânico Brasileiro (SisOrg) e também pedir ao produtor o certificado que garante a origem”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tiago Campos comentou que, além de não receber agrotóxicos durante o cultivo esses produtos, eles têm outras características provenientes da produção orgânica. “Eles duram mais na prateleira do consumidor e têm um aroma e um sabor mais acentuados, além de serem mais nutritivos”, explicou. Segundo ele, produtos orgânicos são mais saudáveis.

Leia também: Negociações para selar empréstimo que pode salvar BRB continuam

Sobre o controle de pragas e outros fatores que prejudicam o cultivo, Campos ressaltou que “o produtor orgânico precisa desenvolver uma inteligência para trabalhar na causa do problema e não no efeito”. Segundo o mestre em produção orgânica, as defesas tradicionais só se preocupam com os efeitos da infestação de pragas. “Quando fazemos a adubação orgânica, colocamos compostos orgânicos, como pó de rocha. Esses elementos levam às plantas mais de 13 tipos de nutrientes, fortalecendo-as e fazendo com sofram menos com pragas e doenças”, explica o engenheiro agrônomo.

Ele ressaltou que na próxima quinta-feira (20/8) acontece a 1ª Semana Distrital do Alimento Orgânico, das 8h às 13h, na Granja do Torto. “Vamos lançar diversas ações e fazer feiras de venda de produtos orgânicos. Também contaremos com a participação de 11 instituições que compõem a Câmara de Produção Orgânica do DF e da Câmara Setorial de Produção Orgânica, além de representantes da academia, como Universidade de Brasília (UnB) e Instituto Federal de Brasília (IFB)”, detalhou Campos.

O evento contará com atendimento a produtores rurais, tanto para os que já trabalham com produção orgânica como os que ainda não fazem parte desse ciclo. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas através deste link.

Assista à entrevista completa: