Já pensou em ser calceteiro? Vaga paga R$ 3,4 mil na Asa Sul

Trabalhadores do Distrito Federal que buscam recolocação no mercado ou a primeira oportunidade profissional encontram 1.100 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador nesta sexta-feira (14/8). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade, com opções que exigem ou não experiência prévia.
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O maior salário do dia é voltado para o cargo de calceteiro (profissional responsável por pavimentar e revestir ruas, calçadas, praças e pátios públicos ou privados utilizando pedras), com remuneração de R$ 3.447,00 para dez postos abertos na Asa Sul. A função exige experiência comprovada, sem necessidade de escolaridade formal.
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Outras posições de destaque pelo nível salarial incluem oportunidades para pedreiro, com salário até R$ 2.772,00 (exige experiência); açougueiro, cuja remuneração chega a R$ 2.700,00; e assentador de mármore e granito, posto com pagamento em R$ 2.700,00
Em volume de ofertas, o setor do comércio e serviços lidera a demanda no DF:
- Repositor de mercadorias: 90
- Operador de caixa: 89
- Auxiliar de limpeza: 88
- Atendente de lojas: 83
- Atendente de padaria: 60
Os interessados podem concorrer cadastrando o currículo diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecendo presencialmente a uma das 16 Agências do Trabalhador espalhadas pelas Regiões Administrativas. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível no dia, a inclusão do currículo no banco de dados permite o cruzamento automático de perfil para oportunidades futuras. Empregadores e empreendedores interessados em captar talentos ou utilizar a infraestrutura das agências para entrevistas de seleção podem realizar o cadastro presencialmente, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.