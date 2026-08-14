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Energia

Ceilândia e Lago Norte ficam sem energia nesta sexta-feira

A rede passará por serviços de modernização e, para garantir a segurança dos operários e da população, o fornecimento será temporariamente interrompido

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido sem aviso prévio - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)
Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido sem aviso prévio - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Moradores de regiões de Ceilândia e do Lago Norte devem ficar atentos ao fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (14/8). A rede passará por serviços de modernização e, para garantir a segurança dos operários e da população, o fornecimento será temporariamente interrompido.

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Ceilândia

  • QNM 26
    Das 9h às 15h

Lago Norte

  • Setor de Mansões Lago Norte (MI, trechos 09 e 10)
  • Das 14h às 16h

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido sem aviso prévio. Para casos de falta de energia não programada em outras regiões, a população pode registrar a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento, como a Central de Atendimento (116). Pessoas com deficiência auditiva ou de fala po ligar no 0800 701 01 55 (necessário aparelho adaptado).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/08/2026 07:15
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