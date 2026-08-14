Caso de raiva canina é registrado no Lago Norte

O Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade de Brasília (LPV-UnB) identificou um caso de raiva em um cão do Lago Norte, por meio de testes de necrópsia e investigação anatomopatológica realizados após a morte do pet. O animal de estimação apresentava sintomas compatíveis com a doença pouco tempo antes de morrer. O cachorro tinha livre acesso à fauna silvestre local, o que colocou a Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses em alerta.

Apesar de alegarem que o cachorro já havia recebido a vacina antirrábica durante uma campanha de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), os tutores não possuíam comprovantes da imunização. Em comunicado conjunto, a Gerência de Vigilância de Zoonoses (GVAZ), a SES-DF, a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (SEPAN-DF) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) informaram que uma amostra do sistema nervoso central do animal foi encaminhada à Diretoria de Vigilância Ambiental (DIVAL). O exame de Imunofluorescência Direta (IFD) confirmou a presença do vírus da raiva.



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Entre os sintomas, o cachorro apresentou apatia, alteração súbita de comportamento e desinteresse por comida. Durante a evolução da doença, o pet teve paralisia de musculatura da face e morreu em 29 de julho. Os tutores e outras pessoas que tiveram contato com o animal começaram o esquema de profilaxia de pós-exposição à raiva, de acordo com avialiação de profissionais da saúde. Os pets que tinham contato com o cão também iniciaram as medidas de exposição, conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

A região do Lago Norte está passando por uma série de vacinações antirrábicas. Entre as medidas de vigilância e controle, estão as orientações à população sobre a prevenção da raiva entre os pets domésticos, assim como os cuidados a serem tomados quando os animais apresentam sintomas da doença.

Em agosto, a SES-DF realiza a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal de 2026. Nos dias 15, 22 e 29, as ações de imunicação serão realizadas em todo o DF, de forma gratuita.