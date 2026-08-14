Distrito Federal terá mais de 50 pontos de vacinação neste sábado (15/8)

Os atendimentos e as doses serão realizados conforme o calendário vacinal e os grupos prioritários estabelecidos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Beatriz Ocké*

O Distrito Federal contará com mais de 50 locais de atendimento para se vacinar contra diversas doenças neste sábado (15/8). Estarão disponíveis vacinas contra sarampo, coqueluche, covid-19, tétano e dengue nas salas de vacina das unidades básicas de saúde (UBSs) de 20 regiões administrativas. Os atendimentos e as doses serão realizados conforme o calendário vacinal e os grupos prioritários estabelecidos.

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Além dos atendimentos em UBSs, também haverá o Carro da Vacina, no Sol Nascente e no Recanto das Emas, e ainda, será montado um local de atendimento no Condomínio Novo Horizonte, no Itapoã.

Quem for se vacinar não pode esquecer de levar um documento de identificação válido e com foto e, se possível, com o cartão vacinal. Os locais de vacinação podem ser conferidos nesse site.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti