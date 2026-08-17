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Do Lago Paranoá ao Mundial de Canoa Havaiana, em Singapura

Dezenas de atletas do DF, de diferentes categorias, participam da competição internacional de canoa havaiana, em Singapura, de segunda-feira (17/8) a 31 de agosto. Campeonato terá mais de 3 mil competidores, de cerca de 30 países

Gehysa pratica há mais de seis anos: missão de levar toda a energia do Lago Paranoá para águas internacionais - (crédito: Fotos: Arquivo pessoal)
Gehysa pratica há mais de seis anos: missão de levar toda a energia do Lago Paranoá para águas internacionais - (crédito: Fotos: Arquivo pessoal)

A força das remadas do Lago Paranoá vai cruzar o oceano para ganhar o mundo. De segunda-feira (17/8) a 31 de agosto, dezenas de atletas do Distrito Federal desembarcam em Singapura para a disputa do Campeonato Mundial de Canoa Havaiana (Va'a). A competição reúne mais de 3 mil esportistas de cerca de 30 países. Na bagagem, as equipes brasilienses levam não apenas a busca por pódios, mas histórias marcadas por disciplina na maturidade, redes de apoio femininas e o esforço individual para custear o sonho internacional.

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A representatividade da capital abrange diferentes categorias, da masculina à feminina, passando pelas divisões Master 40 e Master 50. Entre os destaques masculinos está a equipe Super Kongs, formada exclusivamente por atletas com 50 anos ou mais. Tricampeões brasileiros (2022, 2024 e 2026), eles buscam repetir no continente asiático o sucesso de participações anteriores em Londres e no Havaí.

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O time masculino master 50 SuperKongs, representantes do Remo Brasília
O time masculino master 50 SuperKongs, representantes do Remo Brasília (foto: Arquivo pessoal)

Com preparação independente no Minas Brasília Tênis Clube, os próprios integrantes financiam quase a totalidade dos custos. "Existe o programa Compete, que oferece auxílio aos atletas. No entanto, o benefício não contempla todos, e a maioria precisa arcar com os custos com recursos próprios. É um esforço individual de cada atleta", pondera Glaucio Faria, porta-voz dos Super Kongs, ao ressaltar a rotina de treinos que se assemelha às provas de 100 e 200 metros rasos do atletismo.

A delegação do Distrito Federal ganha respaldo institucional com a presença de dirigentes e atletas experientes. A atleta e vice-presidente da Federação Brasiliense de Va'a (FEBVAA), Renata Maffini, também estará na água em Singapura e destaca a relevância do contingente local. "Brasília estará representada por 79 atletas de diversas categorias que treinam e competem por diferentes clubes e bases de canoagem. No Brasil, os classificados para o Mundial são aqueles ranqueados no Campeonato Brasileiro — que em 2026 inclusive foi sediado na capital — trazendo esportistas de diversos estados", detalha Maffini.

O número expressivo de representantes reforça o papel do Quadrilátero Crítico no mapa da canoagem global. Com representantes locais divididos em modalidades individuais (V1) e coletivas (V6 e V12), Brasília disputará medalhas em praticamente todas as faixas etárias, desde a Elite e Open até as categorias Master 40, 50, 60 e 70, no masculino e no feminino. "O Brasil vem se destacando cada vez mais no cenário mundial e os atletas de Brasília são diretamente responsáveis por parte desses bons resultados", conclui a vice-presidente da federação.

Renascimento

A jornada para Singapura também carrega um forte sentido de transformação pessoal para as atletas femininas. A servidora pública Andreia Paula de Freitas Lopes, 52, e atleta da base Scheidt, que atua no comando da troca de remadas (banco 3), descobriu a modalidade há três anos e meio, quando buscava alternativas para combater o estresse e os efeitos da menopausa.

Equipe feminina 50+ da base Scheidt que estará em Singapura
Equipe feminina 50+ da base Scheidt que estará em Singapura (foto: Arquivo pessoal)

"Estava vivendo um período de muito estresse e olhar fotos do esporte ao ar livre me despertou a vontade de experimentar. A menopausa já me fazia perder o sono e o juízo com alterações de humor. A canoa trouxe uma melhora na minha vida profissional, aumento da concentração e do desempenho. Ficou até mais expansiva e feliz", relata.

A atleta destaca ainda a dimensão coletiva e inclusiva da prática nas águas. "Em uma canoa, cada banco tem seu papel e é o conjunto que a faz deslizar. É como uma equipe de trabalho. Somos uma 'Ohana', palavra da cultura polinésia que significa família. Esse esporte é um mundo que acolhe quem quer competir e quem busca apenas bem-estar físico e mental. Quando soube da convocação, senti orgulho de me tornar atleta na maturidade, mostrando que nunca é tarde para começar algo novo", celebra.

A força feminina

As equipes femininas chegam ao Sudeste Asiático impulsionadas pelo entrosamento e pela conquista da vaga no Campeonato Brasileiro. A gestora de viagens Renata Ramos Ribeiro, 50, integra o Manakah Vaa, um time de seis mulheres na categoria Master 50 , que garantiu a classificação após conquistar o terceiro lugar nacional.

O grupo Manakah Vaa também é um dos representantes na competição
O grupo Manakah Vaa também é um dos representantes na competição (foto: Arquivo pessoal)

"Somos uma equipe de seis mulheres 50 de Brasília, apaixonadas pela canoa havaiana. Começamos a treinar movidas pelo desafio e pela vontade de superar nossos próprios limites. Estar nesse Mundial significa muito mais do que competir. É celebrar cada treino, cada dificuldade superada e ter a oportunidade de ver e remar ao lado das nossas grandes ídolas do Brasil e do mundo", afirma Renata.

A união entre mulheres também é o pilar da equipe Buriti, que compete na categoria Master 40 e conquistou o bronze brasileiro nas provas de 500 e 1.000 metros. Para a especialista em projetos de justiça Gehysa Garcia, 43, o Mundial representa a realização de um planejamento de anos.

A equipe Buriti é um dos grupos que estarão presentes no mundial em Singapura
A equipe Buriti é um dos grupos que estarão presentes no mundial em Singapura (foto: Arquivo pessoal)

"Estou na canoa há seis anos e foco em competições há três. Essa é uma realização gigante, porque consegui me organizar para ir rumo ao Mundial após ter que abdicar do anterior para fechar meu mestrado. Mais do que os resultados, o que aprendo todos os dias com esse coletivo de mulheres é o poder da rede de apoio. Nossa missão é representar o Brasil e Brasília, levando toda a energia do nosso lago para águas internacionais", pontua Gehysa.

Colaborou Maria Eduarda Lavocat

Saiba Mais

 

 

Grupos que estarão em Singapura

Grupos que estarão em Singapura

Superkongs 50+ masculino
Kaluanã — elite feminina
Remo Brasilia — elite masculina e open masculina
Noah Kongs 40+ masculino
Kayla 50+ feminino
Remo Brasilia 40 feminino (equipe buriti)
Remo Brasília 40+ masculino
Makanah 50+ feminina (Remo Brasília)

Equipe feminina 50+  da base Scheidt

  • O grupo Manakah Vaa também é um dos representantes na competição
    O grupo Manakah Vaa também é um dos representantes na competição Foto: Arquivo pessoal
  • A equipe Buriti é um dos grupos que estarão presentes no mundial em Singapura
    A equipe Buriti é um dos grupos que estarão presentes no mundial em Singapura Foto: Arquivo pessoal
  • O time masculino master 50 SuperKongs, representantes do Remo Brasília
    O time masculino master 50 SuperKongs, representantes do Remo Brasília Foto: Arquivo pessoal
  • Equipe feminina 50+ da base Scheidt que estará em Singapura
    Equipe feminina 50+ da base Scheidt que estará em Singapura Foto: Arquivo pessoal
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 17/08/2026 04:00
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