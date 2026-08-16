Domingo de sol, calor e alerta para baixa umidade no Distrito Federal

Céu com poucas nuvens e muito calor no Distrito Federal. O clima seco continua sem dar trégua aos brasilienses. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima para este domingo (16/8), deve ficar na casa dos 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C.
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No entanto, o grande alerta do dia, assim como na última semana, fica por conta do declínio da umidade relativa do ar. Enquanto o pico matutino alcança os 70%, o índice cai pela tarde, atingindo a marca de 15%. Dessa forma, Brasília pode, mais uma vez, entrar em alerta laranja devido às condições críticas relacionadas à umidade.
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Os especialistas recomendam a evitar exercício físico ao ar livre em horários mais quentes, usar protetor solar e beber bastante água.
Sobre os alertas:
— Aviso amarelo: quando a umidade fica entre entre 20% e 30%;
— Aviso laranja: variação de 12% a 20%;
— Aviso vermelho: o mais severo entre eles, com a possibilidade de umidade abaixo de 12%.