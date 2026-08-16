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Previsão do tempo

Domingo de sol, calor e alerta para baixa umidade no Distrito Federal

Com mínima de 19°C e máxima de 30°C, o dia terá predomínio de sol e clima seco em todo o DF

15/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de muito calor em Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
15/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de muito calor em Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Céu com poucas nuvens e muito calor no Distrito Federal. O clima seco continua sem dar trégua aos brasilienses. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima para este domingo (16/8), deve ficar na casa dos 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C.

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No entanto, o grande alerta do dia, assim como na última semana, fica por conta do declínio da umidade relativa do ar. Enquanto o pico matutino alcança os 70%, o índice cai pela tarde, atingindo a marca de 15%. Dessa forma, Brasília pode, mais uma vez, entrar em alerta laranja devido às condições críticas relacionadas à umidade.

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Os especialistas recomendam a evitar exercício físico ao ar livre em horários mais quentes, usar protetor solar e beber bastante água. 

Sobre os alertas:

— Aviso amarelo: quando a umidade fica entre entre 20% e 30%;

— Aviso laranja: variação de 12% a 20%;

— Aviso vermelho: o mais severo entre eles, com a possibilidade de umidade abaixo de 12%.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 16/08/2026 14:05
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