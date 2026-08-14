Ira Jovem Gama é banida do Bezerrão após série de confrontos e ameaças

Torcedores organizados da Ira Jovem Gama estão proibidos de ingressar no Bezerrão para acompanhar a partida de futebol entre Gama e São José (RS), neste domingo (16/8). A decisão, proferida nessa sexta-feira (14/8) pela juíza Grace Correa, atende a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que apontou risco de confrontos violentos.

Na manifestação, o promotor Paulo Roberto Binicheski elencou nove episódios registrados entre abril e agosto deste ano que coloca a Ira Jovem em situações graves, como confrontos, invasões a sedes rivais, emboscadas, ameaças pelas redes sociais, tentativa de homicídio e agressão. A mais recente foi em 1º de agosto, em que foi constatado a possibilidade de deslocamento da organizada para o Rio Grande do Sul em razão de uma partida prevista para o dia 8. A hipótese obrigou as forças de segurança a atuar no compartilhamento de informações, no monitoramento das redes sociais e no mapeamento de lideranças e integrantes.

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“Em síntese, o documento indica que a Ira Jovem estaria inserida em uma dinâmica continuada de confrontos, retaliações, perseguições e tentativas de emboscada, especialmente contra torcidas rivais, com episódios ocorridos em regiões administrativas do Distrito Federal, em rodovias de acesso à Capital e em outros Estados”, destaca parte da manifestação.

De acordo com o promotor, o fato de não ocorrer torcida visitante no jogo entre Gama e São José pode reduzir uma das possibilidades de confronto, mas não elimina a necessidade de reforço policial nem autoriza presumir a inexistência de risco de atos de violência.

A juíza acatou o pedido do MP e proibiu o ingresso da organizada no estádio, nas áreas de acesso e no entorno imediato do evento esportivo. É vedada a instalação de faixas, bandeiras ou uniformes da torcida, bem como a concentração ou reuniões coletivas. Inclui ainda a proibição de distribuir ou receber ingressos, credenciais ou espaços destinados à atuação coletiva. Em caso de descumprimento das medidas, a multa estipulada é de R$ 50 mil.

