Polícia procura dois suspeitos por chacina em Formosa (GO)

Os dois não foram localizados durante a operação realizada nesta sexta-feira (14/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) procura Rodrigo Anderson Barbosa e Maurício Correa Silverio da Silva, apontados como suspeitos de envolvimento no quádruplo homicídio ocorrido no Setor Parque Lago, em Formosa (GO). Os dois não foram localizados durante a operação realizada nesta sexta-feira (14/8) e permanecem foragidos.

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O crime ocorreu na terça-feira (11/8), quando quatro homens foram mortos a tiros nas proximidades de uma residência no Setor Parque Lago, em Formosa. Duas vítimas foram encontradas dentro de uma caminhonete VW Amarok, enquanto as outras duas estavam caídas na via pública.

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A Operação Garantia da Ordem foi realizada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Formosa, com apoio de outras unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar. O objetivo era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça no curso das investigações.

Segundo a Polícia Civil, as diligências realizadas desde o crime permitiram identificar os principais suspeitos e reunir elementos sobre a dinâmica dos assassinatos. Com base nas informações coletadas, a corporação pediu à Justiça a prisão dos investigados e a realização de buscas em endereços ligados a eles.

Prisão

Durante a operação, Matusalém Silvério da Silva se apresentou no 43º Batalhão da Polícia Militar, em São Luís de Montes Belos (GO), onde foi preso em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. Antes de ser preso, ele gravou um vídeo, no qual sustentou que o filho telefonou em desespero para ele, dizendo que o pessoal de São Paulo estaria perseguindo um homem chamado Rodrigo, irmão de criação do militar.

“Quando o Maurício (filho) chegou em casa, o Rodrigo tentou entrar e não conseguiu. O carro (das vítimas) chegou atrás. De dentro da caminhonete, saiu um disparo. Eu revidei. Uma munição passou perto da minha cabeça. Meu filho não ia pagar o preço por um cara faccionado de São Paulo”, alegou.

As equipes também cumpriram mandados de busca e apreensão e encontraram celulares, munições e armas de fogo. Conforme a investigação, entre o armamento apreendido estão armas que podem ter sido utilizadas nos homicídios. Um veículo apontado como usado pelos autores para fugir após o crime também foi localizado e apreendido.

Os materiais serão encaminhados para perícia e análise, que deverão auxiliar na identificação da participação de cada investigado e no esclarecimento da dinâmica e da motivação do crime. A investigação continua sob responsabilidade do GIH de Formosa.