Assassinato de idosa de 70 anos em Samambaia é tratado como feminicídio

Francisca Almeida da Silva era conhecida pela disposição em ajudar quem precisava - (crédito: Cedido ao Correio)

O assassinato de Francisca Almeida da Silva, 70 anos, é tratado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como feminicídio. A classificação consta da investigação conduzida pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul), que apura também os crimes sexuais cometidos contra três jovens — duas netas da idosa e uma amiga delas.

Francisca foi morta dentro do imóvel onde morava, na segunda-feira (10/8). Conforme o depoimento prestado por Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, ele a teria esganado depois que a idosa o flagrou usando crack e afirmou que o denunciaria à polícia.

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Na sequência, segundo o relato do investigado, ele entrou na casa de Francisca, onde estavam as três jovens. As vítimas teriam sido amarradas e submetidas a abusos sexuais.

Leonardo foi preso na tarde desta sexta-feira (14/8) pela Polícia Penal do DF, após quatro dias de buscas. Segundo a polícia, ele permaneceu escondido em uma área de mata e saía apenas para comprar mercadorias. No momento da captura, estava com uma faca e usava um uniforme do Sistema de Limpeza Urbana (SLU).

A investigação continua. O delegado Alexandre Gratão, chefe da 32ª DP, afirmou que aguarda laudos e confirmações do Instituto de Medicina Legal (IML), além de ouvir familiares e colher outros elementos para esclarecer a motivação e as circunstâncias do feminicídio.