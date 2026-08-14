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Crime em Samambaia

Preso confessa assassinato de idosa e diz que a esganou após ser flagrado com crack

O criminoso foi preso na tarde desta sexta-feira (14/8) em uma operação de captura da Polícia Penal do DF

Leonardo Ferreira foi preso enquanto estava uniformizado - (crédito: Material cedido ao Correio)
Leonardo Ferreira foi preso enquanto estava uniformizado - (crédito: Material cedido ao Correio)
Em depoimento prestado à Polícia Civil (PCDF), Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, confessou o assassinato contra Francisca Almeida da Silva, 70 anos, e o estupro das três jovens, duas delas netas da vítima. O criminoso foi preso na tarde desta sexta-feira (14/8), em uma operação de captura da Polícia Penal.
Leonardo narrou aos investigadores a sequência dos crimes. Conforme apurado pelo Correio, ele relatou que estava no barraco dos fundos usando crack. Na segunda-feira (10/8), Francisca teria entrado no imóvel e o flagrado em posse da droga. O criminoso afirmou que, neste momento, ao ser ameaçado de ser denunciado à polícia, a esganou.
Na sequência, foi à casa de Francisca, onde dormiam as três jovens - duas netas da idosa e uma amiga delas -, acordou uma a uma, as amarrou e cometeu os abusos sexuais. Depois, solicitou um transporte por aplicativo para o Morro da Cruz, em São Sebastião, e levou uma das jovens. A vítima foi encontrada depois, com ferimentos. 

Prisão 

Vídeo gravado pelo Correio mostra o momento da chegada de Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). 
A operação de recaptura contou com a ação integrada entre a Polícia Civil do DF, policiais militares do DF, de Goiás e de Minas Gerais e policiais penais do DF e de Goiás. 
À imprensa Sebastião Rodrigo da Silva, diretor da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe), detalhou a operação de captura. “A suspeita é de que ele passava o dia escondido e dormia à noite na mata. Em algum momento do dia, saía para comprar mercadorias. Nossa equipe já vinha monitorando-o”, afirmou. 
Leonardo não resistiu à prisão. Estava em posse de uma faca e vestia uma camisa da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e uma calça do Sistema de Limpeza Urbana (SLU).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/08/2026 17:09
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