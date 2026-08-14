Preso confessa assassinato de idosa e diz que a esganou após ser flagrado com crack

Em depoimento prestado à Polícia Civil (PCDF), Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, confessou o assassinato contra Francisca Almeida da Silva, 70 anos, e o estupro das três jovens, duas delas netas da vítima. O criminoso foi preso na tarde desta sexta-feira (14/8), em uma operação de captura da Polícia Penal.

Leonardo narrou aos investigadores a sequência dos crimes. Conforme apurado pelo Correio, ele relatou que estava no barraco dos fundos usando crack. Na segunda-feira (10/8), Francisca teria entrado no imóvel e o flagrado em posse da droga. O criminoso afirmou que, neste momento, ao ser ameaçado de ser denunciado à polícia, a esganou.

Na sequência, foi à casa de Francisca, onde dormiam as três jovens - duas netas da idosa e uma amiga delas -, acordou uma a uma, as amarrou e cometeu os abusos sexuais. Depois, solicitou um transporte por aplicativo para o Morro da Cruz, em São Sebastião, e levou uma das jovens. A vítima foi encontrada depois, com ferimentos.

Prisão

Vídeo gravado pelo Correio mostra o momento da chegada de Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

A operação de recaptura contou com a ação integrada entre a Polícia Civil do DF, policiais militares do DF, de Goiás e de Minas Gerais e policiais penais do DF e de Goiás.

À imprensa Sebastião Rodrigo da Silva, diretor da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe), detalhou a operação de captura. “A suspeita é de que ele passava o dia escondido e dormia à noite na mata. Em algum momento do dia, saía para comprar mercadorias. Nossa equipe já vinha monitorando-o”, afirmou.

Leonardo não resistiu à prisão. Estava em posse de uma faca e vestia uma camisa da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e uma calça do Sistema de Limpeza Urbana (SLU).