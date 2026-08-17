Celina Leão parabeniza Gama pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), parabenizou o Gama pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Em publicação nas redes sociais, a chefe do Executivo destacou a conquista do clube e projetou um futuro ainda mais ambicioso para o futebol alviverde. “Grande vitória! Parabéns pela conquista do nosso querido Gama, que hoje garantiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro”, escreveu.

Grande vitória! Parabéns pela conquista do nosso querido Gama, que hoje (ontem) garantiu o acesso à série “C” do campeonato brasileiro. Uma conquista que é o começo da caminhada de volta para a série “A”. Viva o Gama e sua imensa, fiel e aguerrida torcida. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO — Celina Leão (@celinaleao) August 16, 2026

Na mensagem, Celina Leão também tratou o acesso como o início de uma trajetória de retomada do clube no cenário nacional esportivo. “Uma conquista que é o começo da caminhada de volta para a Série A. Viva o Gama e sua imensa, fiel e aguerrida torcida”, afirmou a governadora. A conquista coroa uma campanha de destaque do Gama na Série D e recoloca o clube em uma divisão nacional superior, alimentando a expectativa da torcida por novos capítulos na caminhada de volta à elite do futebol brasileiro.

O acesso foi conquistado no último domingo (16/8), no Estádio Bezerrão, diante de uma torcida em festa. O Gama goleou o São José-RS e confirmou a classificação para a terceira divisão nacional após 16 anos. O time alviverde abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo e fez mais um na etapa final. Com o resultado, o DF encerrou um período sem representantes na Série C que durava desde 2013.