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Defesa Civil do DF: saiba como acionar em caso de emergência

Órgão atua em enchentes, deslizamentos e desastres naturais; conheça os canais de atendimento e como receber alertas por SMS

Reunião Preparatória da Defesa Civil - Chuvas Semana do Ano Novo Reunião Preparatória da Defesa Civil - Chuvas Semana do Ano Novo Local: Palácio dos Bandeirantes Data: 26/12/2025Foto: Pablo Jacob / Governo de São Paulo - (crédito: Pablo Jacob / Governo de São Paulo)
Reunião Preparatória da Defesa Civil - Chuvas Semana do Ano Novo Reunião Preparatória da Defesa Civil - Chuvas Semana do Ano Novo Local: Palácio dos Bandeirantes Data: 26/12/2025Foto: Pablo Jacob / Governo de São Paulo - (crédito: Pablo Jacob / Governo de São Paulo)

A Defesa Civil do Distrito Federal é o órgão responsável por proteger a população em situações de emergência e desastres naturais. Com o aumento de eventos climáticos extremos em todo o país, saber como e quando acionar o serviço é fundamental. O principal canal de atendimento é o telefone 199, uma ligação gratuita que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

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O acionamento deve ocorrer em ocorrências que representem risco para a segurança de pessoas e imóveis. O objetivo do serviço é atuar na prevenção, no socorro e na recuperação de cenários de desastre, garantindo a segurança da comunidade antes, durante e depois de um evento adverso.

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Quando acionar a Defesa Civil do DF

O chamado pelo número 199 é indicado para situações específicas que não sejam de competência imediata do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. A população deve entrar em contato ao identificar riscos como:

  • alagamentos, inundações e enxurradas;

  • deslizamentos de terra ou desabamentos de estruturas;

  • rachaduras, trincas ou fissuras em imóveis que indiquem risco de colapso;

  • queda de árvores sobre residências, vias públicas ou redes elétricas;

  • riscos geológicos em geral, como erosão de encostas.

É importante diferenciar as atribuições. Enquanto o Corpo de Bombeiros (193) atua em emergências como incêndios, salvamentos e acidentes com vítimas, a Defesa Civil foca na avaliação de riscos estruturais e ambientais, além de coordenar a resposta a desastres.

Como solicitar o atendimento

Ao ligar para o 199, o cidadão deve fornecer o máximo de informações possível para agilizar o atendimento. É essencial ter em mãos o endereço completo da ocorrência, incluindo um ponto de referência que facilite a localização pelas equipes de campo.

Descreva a situação de forma clara e objetiva, informando o tipo de risco observado, a dimensão do problema e se há pessoas em perigo iminente. Após o registro, uma equipe técnica é enviada ao local para realizar uma vistoria, avaliar a gravidade do cenário e orientar os moradores sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas.

Receba alertas por SMS

Além do atendimento emergencial, a Defesa Civil disponibiliza um serviço preventivo de alertas por mensagem de texto. Para receber avisos sobre a possibilidade de chuvas intensas, vendavais ou outros riscos, basta enviar um SMS gratuito com o CEP de interesse para o número 40199. É possível cadastrar mais de um CEP para monitorar diferentes localidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 16/08/2026 23:08 / atualizado em 16/08/2026 23:09
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