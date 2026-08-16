Defesa Civil do DF: saiba como acionar em caso de emergência

A Defesa Civil do Distrito Federal é o órgão responsável por proteger a população em situações de emergência e desastres naturais. Com o aumento de eventos climáticos extremos em todo o país, saber como e quando acionar o serviço é fundamental. O principal canal de atendimento é o telefone 199, uma ligação gratuita que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
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O acionamento deve ocorrer em ocorrências que representem risco para a segurança de pessoas e imóveis. O objetivo do serviço é atuar na prevenção, no socorro e na recuperação de cenários de desastre, garantindo a segurança da comunidade antes, durante e depois de um evento adverso.
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Quando acionar a Defesa Civil do DF
O chamado pelo número 199 é indicado para situações específicas que não sejam de competência imediata do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. A população deve entrar em contato ao identificar riscos como:
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alagamentos, inundações e enxurradas;
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deslizamentos de terra ou desabamentos de estruturas;
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rachaduras, trincas ou fissuras em imóveis que indiquem risco de colapso;
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queda de árvores sobre residências, vias públicas ou redes elétricas;
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riscos geológicos em geral, como erosão de encostas.
É importante diferenciar as atribuições. Enquanto o Corpo de Bombeiros (193) atua em emergências como incêndios, salvamentos e acidentes com vítimas, a Defesa Civil foca na avaliação de riscos estruturais e ambientais, além de coordenar a resposta a desastres.
Como solicitar o atendimento
Ao ligar para o 199, o cidadão deve fornecer o máximo de informações possível para agilizar o atendimento. É essencial ter em mãos o endereço completo da ocorrência, incluindo um ponto de referência que facilite a localização pelas equipes de campo.
Descreva a situação de forma clara e objetiva, informando o tipo de risco observado, a dimensão do problema e se há pessoas em perigo iminente. Após o registro, uma equipe técnica é enviada ao local para realizar uma vistoria, avaliar a gravidade do cenário e orientar os moradores sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas.
Receba alertas por SMS
Além do atendimento emergencial, a Defesa Civil disponibiliza um serviço preventivo de alertas por mensagem de texto. Para receber avisos sobre a possibilidade de chuvas intensas, vendavais ou outros riscos, basta enviar um SMS gratuito com o CEP de interesse para o número 40199. É possível cadastrar mais de um CEP para monitorar diferentes localidades.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.