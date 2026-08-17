Justiça mantém prisão de estudante de direito acusado de matar sargento da PMDF

Sargento da PMDF foi assassinado a tiros no Lago Corumbá - (crédito: Material cedido ao Correio)

Suspeito de ter matado o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Cícero Romerio Ribeiro no último sábado (15), no Lago Corumbá, em Santo Antônio do Descoberto (GO), o estudante de direito Cleberson Osternes teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia. O corpo da vítima é velado na tarde desta segunda-feira (17/8).

Investigações preliminares da Polícia Civil de Goiás (PCGO) indicam que o homicídio foi motivado por uma discussão prévia no local. Após buscas integradas entre a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis e outras equipes da PMGO, o investigado foi localizado junto ao veículo utilizado na fuga e a três armas de fogo — uma delas supostamente empregada no crime.

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Cleberson, que possui registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), foi autuado por homicídio, posse ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. Cícero Romerio era lotado no 26º Batalhão de Polícia Militar, em Santa Maria, e será sepultado no Cemitério do Gama.

Segundo a defesa de Cleberson, ele reagiu após ser atingido por um disparo, e sua conduta se deu em legítima defesa. Confira a nota da defesa, na íntegra, enviada à reportagem:

"A defesa informa que já requereu acesso à íntegra do inquérito policial, inclusive aos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, e aguarda a disponibilização dos autos para que possa analisar, de forma completa e criteriosa, a dinâmica do ocorrido.

Segundo a versão apresentada por Cleberson, ele reagiu após ser atingido por um disparo, circunstância que será devidamente apurada no curso da investigação. A defesa afirma que sua conduta se deu em legítima defesa, diante da situação de perigo a que foi submetido.

Neste momento, a defesa está adotando e adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para resguardar os direitos do investigado, inclusive visando à sua soltura."

Helder César Soares de Oliveira

OAB/DF 57.027"