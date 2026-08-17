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Tentativa de homicídio

Homem é esfaqueado em frente ao Fórum de São Sebastião; PCDF investiga

A suspeita é de que uma possível briga entre o autor e a vítima começou próximo a uma agência bancária e terminou em frente ao Fórum

30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião investiga o caso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião investiga o caso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga uma tentativa de homicídio ocorrida no começo da manhã desta segunda-feira (17/8) em frente ao Fórum de São Sebastião. Segundo as investigações, a vítima sofreu vários golpes de faca.

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De acordo com o delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), a suspeita é de que uma possível briga entre o autor e a vítima começou próximo a uma agência bancária e terminou em frente ao Fórum.

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A vítima sobreviveu e foi encaminhada com ferimentos ao Hospital da Região Leste, no Paranoá. “Estamos com a investigação em andamento para elucidar a dinâmica, a motivação e identificar o autor das facadas”, pontuou o delegado.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/08/2026 15:23 / atualizado em 17/08/2026 15:38
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