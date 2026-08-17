Ricardo Cappelli faz panfletagem na Rodoviária do Plano

O candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, fez uma panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto, na tarde desta segunda-feira (17/8), e aproveitou o contato com passageiros para apresentar propostas nas áreas de saúde, transporte e educação.

Segundo Cappelli, a atividade teve como objetivo ouvir as demandas da população e apresentar as principais propostas de seu programa de governo. “O objetivo aqui hoje é conversar com a população, conversar sobre a questão do transporte, conversar sobre a crise na saúde”, afirmou.

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O candidato citou o caso de um passageiro com quem conversou durante a panfletagem. Segundo Cappelli, o homem teria torcido o tornozelo e enfrentado dificuldades para conseguir atendimento médico em Ceilândia e Taguatinga, antes de ser atendido no Hospital de Base. “Queremos apresentar as nossas propostas para a saúde, apresentar as nossas propostas para reduzir o tempo no transporte público e conversar com a população”, disse.

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Entre as propostas apresentadas no material de campanha estão o programa “Fila Zero”, voltado à redução das filas na saúde, e uma iniciativa para diminuir para até uma hora o tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho. Cappelli também citou a proposta de garantir aos professores “o melhor salário do Brasil”.

Corpo a corpo

O candidato defendeu ainda o chamado corpo a corpo durante a campanha. Para ele, além de apresentar as propostas, o contato direto permite conhecer os problemas enfrentados pelos moradores. “A gente ouve muito o que está acontecendo nas cidades, conhece mais profundamente os problemas e com isso a gente consegue fazer melhor o debate e melhorar ainda mais as nossas propostas”, afirmou.

Ao ser questionado sobre o debate eleitoral, Cappelli rebateu as críticas sobre o seu conhecimento do transporte público e convidou Celina Leão para andar de ônibus com ele. “Eu quero convidar a governadora a andar de ônibus comigo. Eu estou andando de ônibus aqui no Distrito Federal há 19 meses”, afirmou.

Cappelli disse que, durante esse período, passou uma semana por mês em uma cidade diferente do Distrito Federal e utilizou o transporte público. Em seguida, fez uma crítica à governadora Celina Leão (PP), mencionando uma sociedade envolvendo a compra de um embrião bovino e o proprietário de uma empresa de ônibus. “Eu acho que quem não conhece ônibus, quem não sabe andar de ônibus é a governadora”, declarou.