SES-DF continua campanha de vacinação antirrábica de segunda a sábado

A imunização, realizada anualmente, é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença - (crédito: Divulgação)

Por Beatriz Ocké* - A campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), continuará oferecendo imunização gratuita para os bichinhos do DF. Os atendimentos ocorrem de forma permanente durante a semana e aos sábados.

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A iniciativa, realizada anualmente no mês de agosto, busca proteger os animais e prevenir a transmissão da raiva para seres humanos. Aos sábados, a ação disponibiliza postos de vacinação em diferentes regiões administrativas, além dos pontos fixos da Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses (Dival) e dos Núcleos Regionais de Vigilância Ambiental (Nuval), que permanecem em funcionamento nos dias úteis.

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Na última sexta-feira (14/8) no Lago Norte, foi registrado um caso de raiva em um cão. Apesar de o DF não ter casos da doença em cães desde 2000 e em gatos desde 2001, o vírus continua circulando em animais silvestres, especialmente morcegos. A imunização, realizada anualmente, é a forma mais eficaz de prevenir a doença.

Casos de morcegos caídos, mortos ou com comportamento alterado, bem como de animais com sinais compatíveis com a doença, devem ser notificados ao SES-DF para a adoção das medidas cabíveis. Informações sobre postos de vacinação, com endereços e horários de funcionamento, estão disponíveis no Portal da SES-DF.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates