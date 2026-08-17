Em Planaltina, Kiko Caputo prioriza segurança pública

Durante o segundo dia das campanhas políticas dos candidatos ao GDF, Kiko Caputo (Novo) percorreu Planaltina nesta segunda-feira (17/8), para ouvir as principais demandas da população da cidade. Uma de suas principais pautas durante a agenda foi a segurança pública. O postulante conversou com moradores do Buritis II sobre a alta taxa de feminicídio na região.



"Não podemos sossegar enquanto nossas mulheres correrem risco de vida. E nossas crianças de ficarem órfãs. Isso parte de uma presença maior das forças de segurança e do Estado perto da população e de políticas publicas", afirmou.

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Como proposta para reduzir a insegurança, Caputo destacou o investimento em tecnologia. "O DF tem que investir muito em segurança eletrônica e em métodos com o uso de inteligência artificial para o cruzamento de dados de varias áreas para prever o atentado contra nossas mulheres antes que eles aconteçam", pontuou.

Para o candidato, “a presença constante nas ruas reafirma o compromisso em construir soluções para a realidade vivida pela população do DF”. Além da agenda em Planaltina, pela manhã, Kaputo se reuniu com o apoiador e influenciador Eduardo Prado e sua família, quando trataram de assuntos pertinentes à candidatura do político.

Na agenda do candidato ainda constavam outros dois compromissos: uma mobilização em Sobradinho com moradores e lideranças locais; e o encerramento da agenda do dia no Paranoá com uma reunião de alinhamento com lideranças regionais para também mapear as necessidades da região. Ambas foram canceladas.