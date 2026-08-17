Homem é preso por espancar vítima com pedaço de madeira na Granja do Torto

Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) cumpriram, nesta segunda-feira (17/8), mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem suspeito de tentativa de homicídio na Granja do Torto. O crime ocorreu em 17 de maio, na Vila Operária.

De acordo com as investigações, dois irmãos teriam perseguido e agredido violentamente um homem com um pedaço de madeira, além de desferirem socos e chutes. As imagens analisadas pelos investigadores mostram que a vítima estava acompanhada da mãe dos suspeitos, quando um deles a retirou do ônibus à força e iniciou uma discussão.

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Após o desembarque, o homem foi perseguido pelos investigados. Na sequência, a vítima foi violentamente agredida. A polícia prendeu um dos irmãos. O outro segue foragido.