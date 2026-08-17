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Tentativa de homicídio

Homem é preso por espancar vítima com pedaço de madeira na Granja do Torto

Segundo a investigação, dois irmãos perseguiram um homem que estava com a mãe deles e o agrediram com socos, chutes e golpes de madeira. Um dos suspeitos segue foragido

Homem foi preso nesta segunda-feira - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso nesta segunda-feira - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) cumpriram, nesta segunda-feira (17/8), mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem suspeito de tentativa de homicídio na Granja do Torto. O crime ocorreu em 17 de maio, na Vila Operária.

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De acordo com as investigações, dois irmãos teriam perseguido e agredido violentamente um homem com um pedaço de madeira, além de desferirem socos e chutes. As imagens analisadas pelos investigadores mostram que a vítima estava acompanhada da mãe dos suspeitos, quando um deles a retirou do ônibus à força e iniciou uma discussão.

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Após o desembarque, o homem foi perseguido pelos investigados. Na sequência, a vítima foi violentamente agredida. A polícia prendeu um dos irmãos. O outro segue foragido.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/08/2026 19:53
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