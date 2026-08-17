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Homem sofre traumatismo craniano após colidir moto contra carro no DF

Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (17/8), em frente à Quadra 26 do Setor de Mansões Park Way

Acidente ocorreu no Park Way - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Acidente ocorreu no Park Way - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista sofreu graves ferimentos após colidir a moto em que estava contra um carro. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (17/8), em frente à Quadra 26 do Setor de Mansões Park Way.

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Bombeiros foram acionados por volta das 17h30 e mobilizaram duas viaturas e um helicóptero da corporação para o socorro. Segundo a corporação, o motociclista estava caído ao chão inconsciente, com graves ferimentos e sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ele foi transportado de helicóptero para uma unidade de saúde.

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O condutor do automóvel não sofreu ferimentos. A via foi totalmente interditada para o atendimento à vítima.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/08/2026 19:58
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