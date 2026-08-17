Homem sofre traumatismo craniano após colidir moto contra carro no DF

Um motociclista sofreu graves ferimentos após colidir a moto em que estava contra um carro. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (17/8), em frente à Quadra 26 do Setor de Mansões Park Way.

Bombeiros foram acionados por volta das 17h30 e mobilizaram duas viaturas e um helicóptero da corporação para o socorro. Segundo a corporação, o motociclista estava caído ao chão inconsciente, com graves ferimentos e sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ele foi transportado de helicóptero para uma unidade de saúde.

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O condutor do automóvel não sofreu ferimentos. A via foi totalmente interditada para o atendimento à vítima.