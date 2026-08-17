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"Forças de segurança devem ser unificadas", afirma Robson

Durante a campanha, Professor Robson (PSTU) destacou a segurança pública como um dos fatores mais urgentes para o DF. O candidato também propõe um sistema de monitoramento popular

Os candidatos Professor Robson (GDF) e Zanata (Senado) - (crédito: Divulgação)
Os candidatos Professor Robson (GDF) e Zanata (Senado) - (crédito: Divulgação)

Em frente ao Instituto Federal de Brasília (IFB), na Asa Norte, o professor Robson, candidato ao GDF, com o apoio do candidato ao Senado Zanata, ambos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), debateram com a população, nesta segunda (17/8), propostas para a reestruturação da segurança pública.

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Para Robson, uma das principais medidas é unificar as forças policiais do DF. “O PSTU defende uma reformulação profunda: a criação de uma polícia única e unificada, a partir da desmilitarização da Polícia Militar e de sua fusão com a Polícia Civil”, afirmou. Além disso, o candidato defendeu um monitoramento realizado pela população. “Essa nova instituição deve ser controlada e fiscalizada por conselhos de segurança pública compostos pela própria população e pelos trabalhadores, garantindo que as decisões reflitam as reais necessidades da comunidade”, explicou. 

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Fora a unificação das policiais, os candidatos também apontaram que a segurança pública precisa de ações combinadas de infraestrutura urbana e assistência social. Sobre isso, Robson destacou a falta de iluminação pública e a ausência de políticas efetivas para a população em situação de rua, que demandam atenção à saúde, tratamento para dependentes químicos e programas de reinserção no mercado de trabalho, em vez do uso exclusivo da repressão, como principais problemas.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 17/08/2026 22:14 / atualizado em 17/08/2026 22:16
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