Jovens lançam carta-manifesto com demandas para os candidatos ao GDF

Jovens de diferentes regiões administrativas participaram da elaboração de propostas para políticas públicas voltadas às periferias do DF - (crédito: Divulgação/ Inesc)

Por Brunna Ramos* - A Juventude Periférica do Distrito Federal lançou uma carta-manifesto direcionada a candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF) com objetivo de reivindicar demandas das variadas regiões da capital brasileira. O documento foi desenvolvido pelo projeto Perifa nas Urnas, do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).

O manifesto é resultado de um processo de pesquisa e escuta coletiva, iniciado em 2025, e reúne reivindicações para pautar candidaturas ao GDF, à Câmara legislativa do Distrito Federal (CLDF) ao Senado e à Câmara Federal.

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Segundo o instituto, apesar das particularidades de cada região administrativa, os participantes identificaram desafios comuns relacionados ao acesso a serviços públicos e à garantia de direitos. As propostas contemplam temas como saúde, assistência social, educação, cultura, segurança pública, mobilidade urbana, esporte, lazer, meio ambiente e participação social.

A carta também destaca a necessidade de maior transparência na distribuição dos recursos públicos destinados às periferias. Entre as reivindicações está a divulgação de dados orçamentários detalhados por raça, gênero, faixa etária e território, com o objetivo de ampliar o controle social e permitir maior acompanhamento das políticas públicas pela população.

Na área social, os jovens defendem a ampliação da rede de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre as medidas sugeridas estão a implantação de unidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) em regiões como Ceilândia, Recanto das Emas e Planaltina, além da inclusão de famílias com crianças e adolescentes em situação de rua em programas habitacionais.

O documento também propõe a criação de núcleos de atendimento psicossocial e jurídico voltados à juventude em equipamentos públicos destinados aos jovens. Na área cultural, a carta sugere a implantação de estúdios multimídia comunitários em regiões administrativas do DF para apoiar produções artísticas e fortalecer iniciativas locais.

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A educação ocupa espaço central entre as reivindicações apresentadas. Os participantes defendem a ampliação do acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a vestibulares por meio da manutenção de cursinhos populares gratuitos, além da construção de novas escolas em regiões com deficit de vagas e da contratação de profissionais da educação.

Outro ponto é a ampliação da oferta de turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. O documento também propõe o fortalecimento de mecanismos de gestão democrática nas escolas e o desenvolvimento de projetos voltados à diversidade, participação estudantil e cidadania.

Além da interlocução com candidatos e futuras gestões, a campanha Perifa nas Urnas prevê ações de formação política para adolescentes e jovens. A iniciativa produz conteúdos educativos sobre o funcionamento do sistema político brasileiro, as atribuições dos cargos eletivos e os instrumentos de participação social, buscando aproximar a juventude dos processos de decisão pública.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates