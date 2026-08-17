Grass defende integração com o Entorno e propõe mudanças no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) concentrou a agenda de campanha desta segunda-feira (17/8) em atividades de rua e encontros com diferentes segmentos da sociedade. Entre as principais propostas apresentadas pelo petista estão a integração do transporte entre o Distrito Federal e o Entorno, a ampliação da rede pública de saúde, a expansão da educação integral e o reforço da segurança com uso de inteligência.

Grass percorreu áreas comerciais do Plano Piloto e esteve na Rodoviária do Plano Piloto, onde conversou com comerciantes, ambulantes, trabalhadores e usuários do transporte público, durante distribuição de panfletos. Segundo o candidato, o contato direto com a população é uma forma de apresentar suas propostas e, ao mesmo tempo, ouvir demandas.

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Na área de mobilidade, Grass defendeu a ampliação dos horários das linhas de ônibus, melhorias no metrô e a implantação de um modelo de transporte com maior participação dos trilhos. O candidato também destacou a necessidade de integrar o sistema de transporte do DF ao dos municípios do Entorno. “Há uma queixa enorme sobre a integração do transporte do Entorno com o Distrito Federal. Esse foi um problema que não se resolveu nos últimos anos”, afirmou.

Para Grass, a solução passa por uma atuação conjunta entre os governos do DF, Goiás e Minas Gerais. Ele defendeu que a integração não fique restrita ao transporte, mas alcance também áreas como saúde, educação, infraestrutura, saneamento e moradia. “O DF, Goiás e Minas têm que trabalhar juntos. Temos aqui mais de 4 milhões de pessoas, quase 5 milhões de pessoas que moram lá, mas trabalham no DF, ou moram no DF e trabalham lá”, disse.

Na saúde, o programa de governo prevê a ampliação da rede de atendimento, com mais equipes de Saúde da Família e profissionais, além do fortalecimento da atenção primária. Grass também propõe reduzir as filas para exames e cirurgias. Na educação, o candidato cita a expansão das escolas de tempo integral, a valorização dos profissionais e a construção de novas unidades de ensino e creches. Para a segurança pública, a proposta é investir em inteligência e ampliar a integração entre as polícias. “Na segurança pública, é inteligência, integração das polícias”, resumiu.

O plano também inclui propostas para a economia, com a defesa de uma estratégia para transformar Brasília em um polo de tecnologia e incentivar o empreendedorismo, especialmente entre pequenos e médios empresários. Grass afirmou ainda que o programa de governo foi construído a partir de atividades realizadas junto à população e não apenas por integrantes da campanha. “Tudo que estamos propondo não foi ideia nossa apenas, não foi ideia que nasceu em gabinete, foi a ideia que nasceu dentro das comunidades, dentro dos espaços, no meio da população”, afirmou.

O candidato se encontrou, ainda, com veterinários e representantes da pauta animal. À noite, Grass participou do lançamento do Coletivo das Candidaturas Negras do DF, no Sindicato dos Bancários, na Asa Sul, onde reforçou a defesa de políticas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais.