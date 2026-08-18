Pedófilo oferece R$ 300 a criança para relações sexuais e é preso

A PM identificou que o suspeito era reincidente no crime, tendo estuprado uma menina de 7 anos - (crédito: pacifico/CB/d.a press)

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta terça-feira (18/8) por supostamente oferecer R$ 300 a uma criança de 11 anos para que ela consumasse relações sexuais com ele. O investigado foi interceptado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após testemunhas terem feito uma denúncia.

Em diálogo com a vítima, os agentes tiveram a confirmação do ocorrido, resultando na abordagem ao autor na via W3 Norte. O crime aconteceu nas proximidades das quadras 708 e 709 Norte. Segundo informações da PMDF, esta não é a primeira vez que o indivíduo é denunciado pelo crime de exploração de menor. Na ficha criminal do homem, constam, ainda, o estupro da própria enteada, de 7 anos, e crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Preso em flagrante, o homem foi levado para 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

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De acordo com a PCDF, o caso segue sendo investigado pela corporação.