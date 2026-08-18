Foragido da Papuda com 8 homicídios é preso após cometer crime violento

Paulo Vitor estava sendo procurado pela Polícia Civil desde fevereiro - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um preso foragido do sistema prisional foi recapturado em uma operação da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) junto a agentes da Divisão de Operações Aéreas (DOA). Paulo Vitor era procurado desde fevereiro, quando foi beneficiado pela saída temporária e não retornou ao presídio. Nesse período, cometeu dois homicídios — um consumado e outro tentado.

A operação ocorreu nessa segunda-feira (17/8) no Assentamento Pelé, em Planaltina (DF). Durante a ação policial, ao perceber a aproximação das equipes, Paulo tentou escapar, mas foi localizado e preso.

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No momento da captura, o criminoso portava uma pistola e um carregador municiado. Os objetos foram apreendidos. Confira o momento da captura no vídeo abaixo:

História

A ficha criminal do custodiado revela alta periculosidade, afirma a polícia. Nos processos judiciais, Paulo responde a oito homicídios na capital federal entre 2016 e 2026. Em julho deste ano, meses após a fuga do presídio, matou uma pessoa. Um mês depois, em agosto, tentou matar outra. Os crimes foram cometidos com arma de fogo.