Dois suspeitos são presos por tráfico de drogas no Sol Nascente

Diante da situação de flagrante delito, os dois indivíduos receberam voz de prisão - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nessa segunda-feira (17), dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas na Chácara 85 do Sol Nascente. No decorrer das buscas, as equipes encontraram 11 peças de maconha, com peso aproximado de 6,6 kg.

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A intervenção, ocorrida por intermédio do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM), foi desencadeada após compartilhamento de informações com o Serviço de Inteligência da PMDF. Com base nos dados levantados, as equipes policiais deslocaram-se ao endereço indicado para averiguar a intensa movimentação voltada para a comercialização de drogas.

Na abordagem tática e varredura no local, o militares conseguiram localizar uma expressiva quantidade e variedade de entorporcentes preparados para distribuição. Além dos 11 pacotes de maconha, o grupo encontrou porções fracionadas de maconha, uma peça de cocaína, uma peça de haxixe e diversas unidades de ectasy.

Diante da situação de flagrante, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à delegacia de polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e adoção das providências legais cabíveis.