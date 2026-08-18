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Ataque de cão

Ataque no Senado: veterinária mordida por cão passa por cirurgia no Hospital de Base

Iges-DF confirma que a veterinária atacada por um cachorro no canil do Senado está no centro cirúrgico do Hospital de Base. Segundo os bombeiros, ela ficou em estado grave ao ser mordida no pescoço

Mulher foi atacada na manhã desta terça-feira (18/8). Vítima está sendo operada no centro cirúrgico do Hospital de Base - (crédito: Luiz Francisco Alves/CB/D.A.Press)
Mulher foi atacada na manhã desta terça-feira (18/8). Vítima está sendo operada no centro cirúrgico do Hospital de Base - (crédito: Luiz Francisco Alves/CB/D.A.Press)

A médica veterinária atacada por um cão do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal deu entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) na manhã desta terça-feira (18/8) e foi para o centro cirúrgico. A informação foi confirmada em nota oficial pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

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Segundo o instituto responsável pela gestão do Base, a profissional está sendo assistida pelas equipes da Cirurgia do Trauma da unidade. Em cumprimento às diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM), ao Código de Ética Médica e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o IgesDF informou que não divulgará detalhes sobre a extensão dos ferimentos ou o estado de saúde da paciente para preservar a privacidade e o sigilo médico.

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O ataque ocorreu dentro das dependências do Congresso Nacional enquanto a profissional, terceirizada de uma empresa prestadora de serviços ao Senado, realizava o atendimento aos animais no canil do Senado. O socorro foi prestado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Senado Federal informou que o socorro no local foi imediato. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda nas dependências da instituição e foi transportada às pressas para o Hospital de Base em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Senado declarou ainda que acompanha a evolução do quadro de saúde e presta suporte à profissional e à família.

*Colaborou: Luiz Francisco Alves* - estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Adriana Bernardes
postado em 18/08/2026 14:27
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