Ataque no Senado: veterinária mordida por cão passa por cirurgia no Hospital de Base

Mulher foi atacada na manhã desta terça-feira (18/8). Vítima está sendo operada no centro cirúrgico do Hospital de Base - (crédito: Luiz Francisco Alves/CB/D.A.Press)

A médica veterinária atacada por um cão do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal deu entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) na manhã desta terça-feira (18/8) e foi para o centro cirúrgico. A informação foi confirmada em nota oficial pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

Segundo o instituto responsável pela gestão do Base, a profissional está sendo assistida pelas equipes da Cirurgia do Trauma da unidade. Em cumprimento às diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM), ao Código de Ética Médica e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o IgesDF informou que não divulgará detalhes sobre a extensão dos ferimentos ou o estado de saúde da paciente para preservar a privacidade e o sigilo médico.

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O ataque ocorreu dentro das dependências do Congresso Nacional enquanto a profissional, terceirizada de uma empresa prestadora de serviços ao Senado, realizava o atendimento aos animais no canil do Senado. O socorro foi prestado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Senado Federal informou que o socorro no local foi imediato. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda nas dependências da instituição e foi transportada às pressas para o Hospital de Base em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Senado declarou ainda que acompanha a evolução do quadro de saúde e presta suporte à profissional e à família.

*Colaborou: Luiz Francisco Alves* - estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes