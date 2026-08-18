InícioCidades DF
Ação

Dia Nacional do Ciclista terá doação de bikes e pedalada coletiva no DF

Neste ano, as ONGs Bicicletada DF e Rodas da Paz se uniram em uma edição especial pelos 20 anos do atropelamento do ciclista brasiliense Pedro Davison, em 2006

As bikes são peças essenciais na vida dos que pedalam - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
As bikes são peças essenciais na vida dos que pedalam - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista, organizações não governamentais voltadas à conscientização do trânsito promoverão, nesta quarta-feira (19/8), uma série de atividades em uma programação que vai desde a doação de bicicletas a uma pedalada coletiva.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Neste ano, as ONGs Bicicletada DF e Rodas da Paz se uniram em uma edição especial pelos 20 anos do atropelamento do ciclista brasiliense Pedro Davison, em 2006. A tragédia ocorreu no final do Eixão Sul. No local, uma bicicleta branca foi instalada para homenagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Pela manhã, às 10h, os membros do Rodas da Paz, por meio do projeto Doe Bicicleta, entregarão bikes às crianças amparadas pela Vara da Infância e Juventude, na Casa Batuíra, em Ceilândia Norte.

Às 18h30, todos que desejarem podem levar a bicicleta para dar início ao pedal, em frente ao Museu da República. A saída será às 19h30 e haverá entrega de brindes. O trajeto percorre a L2 Norte, passa pela Ghost Bike de Raul Aragão, as quadras 408 e 410 Norte e segue até a Universidade de Brasília (UnB).

A programação encerra às 20h30 com 20h30 a mostra de curtas com Cine Pipoca no Rolê na Praça Chico Mendes, na UnB.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/08/2026 22:41
SIGA
x