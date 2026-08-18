Dia Nacional do Ciclista terá doação de bikes e pedalada coletiva no DF

As bikes são peças essenciais na vida dos que pedalam - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista, organizações não governamentais voltadas à conscientização do trânsito promoverão, nesta quarta-feira (19/8), uma série de atividades em uma programação que vai desde a doação de bicicletas a uma pedalada coletiva.

Neste ano, as ONGs Bicicletada DF e Rodas da Paz se uniram em uma edição especial pelos 20 anos do atropelamento do ciclista brasiliense Pedro Davison, em 2006. A tragédia ocorreu no final do Eixão Sul. No local, uma bicicleta branca foi instalada para homenagem.

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Pela manhã, às 10h, os membros do Rodas da Paz, por meio do projeto Doe Bicicleta, entregarão bikes às crianças amparadas pela Vara da Infância e Juventude, na Casa Batuíra, em Ceilândia Norte.

Às 18h30, todos que desejarem podem levar a bicicleta para dar início ao pedal, em frente ao Museu da República. A saída será às 19h30 e haverá entrega de brindes. O trajeto percorre a L2 Norte, passa pela Ghost Bike de Raul Aragão, as quadras 408 e 410 Norte e segue até a Universidade de Brasília (UnB).

A programação encerra às 20h30 com 20h30 a mostra de curtas com Cine Pipoca no Rolê na Praça Chico Mendes, na UnB.

