Policial reformado do Bope é contido após surto em Sobradinho II

Policiais militares cercaram o local e iniciaram o protocolo de gerenciamento de crises - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um policial militar reformado, ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foi contido após se trancar armado e sozinho em sua residência, na QMS 30, em Sobradinho II. O caso mobilizou uma operação policial de grande porte das forças de segurança na tarde desta terça-feira (18/8).

Leia também: Mulher é presa após tentar retirar criança à força de casa em Samambaia

De acordo com as primeiras informações, o homem enfrentava um momento de possível surto psicótico. Antes da chegada das equipes de negociação e invasão, o militar efetuou disparos de arma de fogo contra o cachorro da família, o qual não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele também atirou contra o próprio veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diante do risco iminente, policiais militares cercaram o perímetro e iniciaram o protocolo de gerenciamento de crises. Durante a ação, as equipes utilizaram artefatos não letais, incluindo o disparo de quatro bombas de efeito moral, na tentativa de desorientar o suspeito e efetuar o adentramento tático com segurança.

Após o cerco e a contenção, o policial se rendeu e foi imobilizado. Não houve feridos. Segundo a corporação, ele receberá atendimento médico especializado e será encaminhado para a unidade de saúde mais próxima para avaliação. A área segue isolada para a realização da perícia técnica.