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Surto

Policial reformado do Bope é contido após surto em Sobradinho II

Homem atirou contra o cachorro da família, que morreu em decorrência dos ferimentos, e também contra o próprio carro

Policiais militares cercaram o local e iniciaram o protocolo de gerenciamento de crises - (crédito: Divulgação/PMDF)
Policiais militares cercaram o local e iniciaram o protocolo de gerenciamento de crises - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um policial militar reformado, ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foi contido após se trancar armado e sozinho em sua residência, na QMS 30, em Sobradinho II. O caso mobilizou uma operação policial de grande porte das forças de segurança na tarde desta terça-feira (18/8). 

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De acordo com as primeiras informações, o homem enfrentava um momento de possível surto psicótico. Antes da chegada das equipes de negociação e invasão, o militar efetuou disparos de arma de fogo contra o cachorro da família, o qual não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele também atirou contra o próprio veículo.

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Diante do risco iminente, policiais militares cercaram o perímetro e iniciaram o protocolo de gerenciamento de crises. Durante a ação, as equipes utilizaram artefatos não letais, incluindo o disparo de quatro bombas de efeito moral, na tentativa de desorientar o suspeito e efetuar o adentramento tático com segurança.

Após o cerco e a contenção, o policial se rendeu e foi imobilizado. Não houve feridos. Segundo a corporação, ele receberá atendimento médico especializado e será encaminhado para a unidade de saúde mais próxima para avaliação. A área segue isolada para a realização da perícia técnica.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Carlos Silva e Darcianne Diogo
postado em 18/08/2026 20:28
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