Kiko Caputo apresenta propostas no Cruzeiro

Com quatro compromissos de sua candidatura, o candidato Kiko Caputo (NOVO) se reuniu com apoiadores e realizou uma caminhada na Região Administrativa do Cruzeiro a partir das 14h30 dessa terça-feira (17.

O candidato visitou o comércio da região para mostrar suas propostas envolvendo segurança e saúde para a população da região, além de defender a diminuição da carga tributária para os empreendedores. Entre os locais visitados pelo político, Caputo visitou o Cruzeiro Center.

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“Rodamos todo o comércio para mostrar que temos as melhores ideias e os melhores valores para mudar o Distrito Federal. Quero ser uma nova opção para os candidatos”, afirmou durante a agenda. Caputo afirmou que a população relatou uma "enorme vontade de mudança". "A população quer uma gestão que esteja mais próxima das pessoas. Conversar com os comerciantes é uma oportunidade de ouvir quem vive a realidade todos os dias", pontuou. Além disso, Caputo também realizou um jantar com apoiadores, na Asa Norte.