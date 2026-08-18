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Bombeiros registram 32 ocorrências de incêndio no DF nesta terça-feira

No total, 40 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para as ações de combate. Não há registro de feridos

Ações de combate ocorreram em vários pontos do DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Ações de combate ocorreram em vários pontos do DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Distrito Federal registrou, até as 18h desta terça-feira (18/8), 32 ocorrências de incêndio em vegetação em diferentes pontos da capital. A maior concentração dos focos foi no Recanto das Emas.

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No total, 40 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para as ações de combate. Segundo a corporação, o período de maior incidência de incêndios ocorreu entre 14h e 16h. “As condições ambientais permanecem favoráveis à rápida propagação dos incêndios em vegetação, aumentando o risco de surgimento e avanço das chamas em áreas com vegetação seca”, alertou o CBMDF.

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A área total queimada será calculada posteriormente por meio de imagens de satélite, com levantamento feito pela equipe de geoprocessamento do CBMDF.

A corporação orienta a população na prevenção. Entre as recomendações está a de não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou às margens de estradas, não queimar lixo, folhas secas ou restos de poda e evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/08/2026 23:02
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