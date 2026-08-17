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INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Parque do Tororó

Chamas começaram na tarde deste domingo (16) e exigiram horas de trabalho até serem completamente apagadas durante a madrugada

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Parque do Tororó - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Parque do Tororó - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Parque do Tororó, no último domingo (16/8). As chamas começaram por volta das 15h30 e permaneceram ativas por horas pela vegetação. O combate encerrou durante a madrugada desta segunda-feira (17), até que o fogo fosse completamente extinto.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o combate assim que as primeiras equipes chegaram ao local. Após o reconhecimento da área, os militares solicitaram apoio especializado e utilizaram um drone para monitorar a região e identificar os focos de incêndio.

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A brigada do Jardim Botânico também participou da operação e auxiliou no combate às chamas. O trabalho continuou durante a madrugada até que todos os focos fossem eliminados.

Mesmo após a extinção do incêndio, o CBMDF informou que monitora a área. Caso novos focos sejam identificados, equipes poderão ser novamente enviadas ao local.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 17/08/2026 10:19
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