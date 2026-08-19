Arruda promete investir em tecnologia em áreas essenciais

Arruda participou de um bate-papo com empresários do setor da tecnologia e inovação na manhã desta quarta (19/8) - (crédito: Mila Ferreira/CB)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda (PSD), disse, na manhã desta quarta-feira (19/8), que, se eleito, vai investir em tecnologia. O ex-governador destacou a importância do uso da tecnologia e inovação para otimizar os serviços públicos.

“Se eu voltar ao governo, tenho que investir em tecnologia. Hoje, os serviços de saúde não se comunicam. Se o paciente vai em uma UPA e é encaminhado para um hospital, chegando lá, não será possível acessar o prontuário porque não há integração dos sistemas”, destacou.

Arruda defendeu investimentos em tecnologia para várias áreas essenciais. “Precisamos de tecnologia para a educação e segurança pública também”, ressaltou. “Precisamos também que o governo seja incentivador das startups e cliente de quem faz tecnologia pra melhorar serviços públicos”, completou.

As declarações foram feitas durante um bate-papo com empresários do ramo da tecnologia e inovação que fazem parte da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) e do Sindicato das Empresas de Informática do Distrito Federal (Sindicei-DF).

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