Leandro Grass defende ampliação de linhas de ônibus e sistema de trilhos

Lenadro Grass afirmou que a atual rede não atende adequadamente moradores que precisam se deslocar entre diferentes regiões - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu, nesta quarta-feira (19/8), a ampliação das linhas e dos horários do transporte público, além de investimentos no metrô e na implantação de novos sistemas sobre trilhos no Distrito Federal. Durante panfletagem na estação 114 Sul, o candidato afirmou que a atual rede não atende adequadamente moradores que precisam se deslocar entre diferentes regiões.

Como exemplo, citou o caso de um jovem que encontrou na estação e que havia saído do Gama com destino a Brazlândia. “Isso diz muita coisa. Primeiro, que não tem ônibus de Gama para Brazlândia. Esse jovem está perdendo um tempo enorme da vida dele, tendo que sair mais cedo, dormir menos, para poder chegar onde ele precisa. E, terceiro, que o governo atual não cuidou do transporte”, afirmou.

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A partir do exemplo, Grass apresentou propostas para a área de mobilidade urbana. Entre elas, está a criação de linhas que façam a ligação direta entre diferentes cidades do DF, além da ampliação das linhas circulares e principais. “Não é só ampliar as linhas, são as chamadas circulares ou principais, mas também as linhas entre as cidades”, declarou.

O candidato defendeu a ampliação dos horários do transporte, especialmente no período noturno. Segundo ele, trabalhadores e estudantes são prejudicados pela redução da oferta durante a noite. “Tem muito trabalhador que está na cozinha, está como garçom, é vigilante, trabalha à noite, não consegue voltar para casa. Tem faculdade terminando a aula mais cedo, senão os estudantes não voltam para casa”, afirmou.

Investimentos no metrô

Grass propôs investimentos na infraestrutura do metrô, que classificou como “sucateado”. Entre as medidas citadas estão a compra de novos vagões, a reforma das estações e a expansão do sistema.

“Temos que ter investimento na infraestrutura de transporte, principalmente o metrô, que está sucateado. Então, comprar novos vagões, reformar as estações e ampliar”, disse.

Além da expansão do metrô e dos ônibus, o candidato defendeu a implantação de um sistema integrado de transporte sobre trilhos no Distrito Federal, incluindo trens de superfície e Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs). Segundo ele, parte dos projetos teria de ser planejada para além de um mandato de quatro anos.

“Estamos propondo a ideia dos trilhos, que é implementar definitivamente o sistema de trilhos no Distrito Federal. Não é para quatro anos. É para 10, 15, 20 anos. Projetos de longo prazo, mas alguém tem que começar”, afirmou.

Transporte de vizinhança

Outra proposta apresentada pelo candidato é a retomada e ampliação de um sistema de transporte de vizinhança para conectar as estações de transporte às áreas residenciais. Grass citou o Zebrinha como referência para o modelo.

“Em Brasília, a pessoa desce na Leste de Ceilândia, ela tem que andar um quilômetro até a casa dela. Então não tem aqueles modais, pode ser van ou micro-ônibus, que passam dentro das quadras. A gente antigamente tinha o Zebrinha, era esse exemplo de transporte de vizinhança”, afirmou.

Segundo Grass, o modelo seria levado para diferentes regiões do DF, como Ceilândia, Gama, Santa Maria, São Sebastião e Lago Norte.