Cappelli critica mobilidade no DF e propõe ampliação de ônibus expressos

Candidato do PSB entrega panfletos na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli (PSB), distribuiu panfletos na Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quarta-feira (19/8), e falou sobre propostas para melhorar a mobilidade no Distrito Federal, considerando também o Entorno. Segundo Cappelli, o principal problema da mobilidade atualmente é o tempo gasto pelos passageiros no deslocamento.

Passando de fila em fila entre as plataformas da Rodoviária, Cappelli afirmou que o planejamento do transporte não considera o interesse do cidadão, uma vez que os ônibus que saem das regiões administrativas passam por diversas áreas antes de chegar ao destino final.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Falta planejamento. Há momentos que o ônibus fica ‘pingando’, leva meia hora, quarenta minutos rodando dentro da própria cidade”, afirmou o candidato. Segundo Cappelli, o ideal seria reforçar as linhas circulares dentro das regiões administrativas, permitindo que os passageiros chegassem rapidamente aos terminais e, de lá, utilizassem ônibus expressos até o Plano Piloto.

A proposta faz parte do programa “Até Uma Hora”, apresentado pelo candidato como uma forma de reduzir o tempo de deslocamento dos moradores. Cappelli defende que os passageiros não levem mais de uma hora entre a casa e o trabalho e afirma que a ampliação de ônibus expressos, com faixas exclusivas e BRT, ajudaria a alcançar a meta.

O candidato também defende a ampliação do BRT e a retomada de projetos de expansão do metrô, incluindo trechos para o Gama, Santa Maria, Asa Norte e Ceilândia.