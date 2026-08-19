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Cappelli critica mobilidade no DF e propõe ampliação de ônibus expressos

Candidato do PSB promete ampliar linhas expressas e metrô para reduzir tempo de deslocamento dos moradores

Candidato do PSB entrega panfletos na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)
Candidato do PSB entrega panfletos na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli (PSB), distribuiu panfletos na Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quarta-feira (19/8), e falou sobre propostas para melhorar a mobilidade no Distrito Federal, considerando também o Entorno. Segundo Cappelli, o principal problema da mobilidade atualmente é o tempo gasto pelos passageiros no deslocamento.

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Passando de fila em fila entre as plataformas da Rodoviária, Cappelli afirmou que o planejamento do transporte não considera o interesse do cidadão, uma vez que os ônibus que saem das regiões administrativas passam por diversas áreas antes de chegar ao destino final.

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“Falta planejamento. Há momentos que o ônibus fica ‘pingando’, leva meia hora, quarenta minutos rodando dentro da própria cidade”, afirmou o candidato. Segundo Cappelli, o ideal seria reforçar as linhas circulares dentro das regiões administrativas, permitindo que os passageiros chegassem rapidamente aos terminais e, de lá, utilizassem ônibus expressos até o Plano Piloto.

A proposta faz parte do programa “Até Uma Hora”, apresentado pelo candidato como uma forma de reduzir o tempo de deslocamento dos moradores. Cappelli defende que os passageiros não levem mais de uma hora entre a casa e o trabalho e afirma que a ampliação de ônibus expressos, com faixas exclusivas e BRT, ajudaria a alcançar a meta.

O candidato também defende a ampliação do BRT e a retomada de projetos de expansão do metrô, incluindo trechos para o Gama, Santa Maria, Asa Norte e Ceilândia.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 19/08/2026 09:28
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