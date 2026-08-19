Morre a jornalista Zenaide Azeredo aos 77 anos

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) destacou que Zenaide foi referência na cobertura da área militar, povos indígenas e CNBB, além de integrar o grupo Brasília-Mulher, que ajudou na criação do Ministério das Mulheres - (crédito: Arquivo pessoal)

Morreu, na segunda-feira (17/8), a jornalista Zenaide Azeredo, de 77 anos. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (19/8) pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e confirmada pela família. O Sindicato lamentou a morte da profissional e destacou que Zenaide foi referência na cobertura da área militar, povos indígenas e Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além de integrar o grupo Brasília-Mulher, que ajudou na criação do Ministério das Mulheres.

“A trajetória de Zenaide deixa o legado do jornalismo ético, correto, preciso e, sobretudo, de respeito com a história do país. O Sindicato solidariza-se com familiares, amigos e colegas de Zenaide”, declarou o Sindicato.

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Com mais de quatro décadas dedicadas ao jornalismo, Zenaide trabalhou no Jornal do Brasil, O Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e no Jornal de Brasília. Foi a primeira assessora de imprensa do então recém-criado Ministério da Defesa, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Também fez parte da comunicação da Secretaria de Previdência Complementar nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

A cremação será nesta quinta-feira (20/8). A família informou que não haverá velório.