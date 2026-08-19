Porco-espinho é resgatado por bombeiros em cima de placa

Beatriz Ocké*
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Um porco-espinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na manhã desta quarta-feira (19/8), na CL 112, em Santa Maria. O animal estava em cima da placa de uma instituição. Para o resgate, a corporação enviou duas viaturas.
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A equipe utilizou técnicas e materiais adequados para descer o porco-espinho, que não apresentava ferimentos. Ao fim do resgate, o animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário (HVET), em Brazlândia.
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postado em 19/08/2026 14:47 / atualizado em 19/08/2026 15:08