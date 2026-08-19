Veterinária atacada por cachorro no Senado segue internada em estado grave

Vítima de 36 anos foi levada para a emergência do Hospital de Base após ter recebido os primeiros socorros ainda no canil - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A médica-veterinária Vitória Valle, 36, atacada por um cachorro do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal, na manhã de terça-feira (18/8), permanece internada em estado grave no Hospital de Base. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), ela está sob acompanhamento da equipe multiprofissional e a família segue sendo informada sobre o quadro clínico. Segundo a equipe de bombeiros que prestou os primeiros socorros, ela foi mordida no pescoço e apresentava um quadro de hemorragia.

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A profissional é funcionária de uma empresa terceirizada prestadora de serviços, contratada pelo Senado para realizar o acompanhamento de saúde e o manejo dos cachorros. Ela teria sido mordida enquanto alimentava o cachorro. O pastor-belga faz parte do Serviço de Cinotecnia, responsável por treinar animais que prestam serviços à Polícia Legislativa.

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Segundo nota oficial divulgada pela assessoria do Senado Federal, logo após o incidente, a instituição informou que o socorro foi imediato. A veterinária recebeu os primeiros socorros de equipes que estavam no local e, em seguida, foi transportada às pressas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Senado Federal informou que isolou o cão responsável por atacar a médica veterinária. Por meio de nota, confirmou, além disso, que o animal estava vacinado. Após o ocorrido, animal foi imediatamente retirado das atividades junto à Polícia Legislativa, passará por exames e será mantido em observação.

Leia na íntegra a nota divulgada pelo Iges-DF:

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que a paciente V.V.O.P., vítima do ataque de um cão na Esplanada dos Ministérios, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em estado grave, sob acompanhamento da equipe multiprofissional.

A paciente passou por procedimento cirúrgico com a equipe de Cirurgia do Trauma nesta terça-feira (18), e a família segue sendo informada sobre sua evolução clínica.

Em respeito ao sigilo médico e à legislação vigente, o IgesDF não divulga informações detalhadas sobre o estado de saúde ou dados pessoais de pacientes atendidos nas unidades sob sua gestão.

Essa conduta observa as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Código de Ética Médica e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que asseguram a confidencialidade das informações constantes no prontuário médico.

O IgesDF reafirma seu compromisso com uma assistência pública segura, humanizada e de qualidade à população do Distrito Federal.