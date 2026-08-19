"Faz parte do jogo", diz Arruda sobre pedido de impugnação de candidatura

Candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSD, José Roberto Arruda falou, na manhã desta quarta-feira (19/8), sobre o pedido de impugnação da sua candidatura feito pelo candidato a deputado distrital Claudio Ferreira Domingues (Democrata).

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“Faz parte do jogo. Eu digo para eles ‘aceita que dói menos’. (Claudio Ferreira Domingues) é um pau mandado da Celina, os dois andam de mãos dadas pela cidade. Isso mostra que ela tem medo do voto. Se quer me tirar no tapetão é porque não quer disputar a eleição”, afirmou.

O postulante do PSD ao Palácio do Buriti ressaltou que o pedido de impugnação já era esperado por ele. “Eu já sabia que em função do apoio que tenho tido da população, que tem refletido nas pesquisas, tentariam, mais uma vez, me tirar no tapetão. Mas a lei protege a minha candidatura e quem tem a lei não precisa ter medo” de voto”, destacou.

Elogios

Arruda disse que respeita todas as candidaturas e teceu elogios aos outros postulantes ao Palácio do Buriti. “Temos candidatos bem preparados, todos eles com boas propostas, respeito todos. Leandro Grass é um sujeito preparado, de bons propósitos. Tenho diferenças ideológicas com ele, mas o respeito muito. O Cappelli é um sujeito bacana, tem propósitos, eu o admiro muito. A Paula tem mandato de deputada federal e de deputada distrital, ambos exemplares, limpos. O Kiko Caputo, que inclusive é meu advogado, é uma pessoa preparada. Temos bons nomes”, frisou Arruda.