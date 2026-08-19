Grass destaca importância de debates para eleitor comparar propostas no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) destacou a importância dos debates eleitorais para a discussão dos problemas e das propostas para o Distrito Federal. Em entrevista durante agenda de campanha, na estação 114 Sul, ele citou o debate promovido pelo Correio Braziliense, marcado para 1º de setembro, como uma oportunidade para os eleitores conhecerem as diferentes propostas dos candidatos.
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“Principalmente para a disputa local, o debate é muito importante. Qualquer debate é muito importante, mas Brasília não tem eleição municipal. Então, esse é o único momento, a cada quatro anos, que a gente tem a oportunidade de discutir a cidade”, afirmou Grass.
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Segundo o candidato, os encontros entre os concorrentes permitem que os eleitores avaliem não apenas os problemas apontados, mas as soluções apresentadas para o Distrito Federal. “O debate é a chance de cada um falar não só dos problemas, mas também das soluções, e o eleitor ver a diferença entre um e outro. E aí ele poder escolher melhor”, declarou.
Grass parabenizou o Correio Braziliense pela realização do evento e afirmou que iniciativas desse tipo contribuem para o processo democrático. “Isso ajuda o exercício da escolha e da liberdade do voto”, disse.
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Campanha nas ruas
Sobre os próximos passos da campanha, Grass afirmou que pretende intensificar o contato direto com os eleitores e a apresentação das propostas. “Agora é rua. Rua, contato com o povo, apresentação de propostas, conexão direta com a população”, declarou.
O candidato afirmou que a estratégia é apresentar aos eleitores as propostas e as diferenças em relação aos demais concorrentes. “Eles precisam conhecer o que nós estamos propondo, precisam me conhecer, quem não me conhece, e precisam entender, para fazer a sua boa escolha, qual é a nossa diferença”, disse.
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